Formand for Ældre- og Sundhedsudvalget i Kalundborg Kommune Peter Jacobsen (DF) opfordrer til, at borgere udbede sig legitimation fra hjemmehjælpere, de ikke kender. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Advarer om tricktyveri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Advarer om tricktyveri

Kalundborg - 01. februar 2018 kl. 10:00 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter to episoder, hvor tricktyve er lykkedes med at skaffe sig adgang til ældres hjem, opfordrer Kalundborg Kommune nu borgerne til at udbede sig legitimation fra hjemmehjælpere, som man ikke kender i forvejen.

- Det er utroligt trist, at vores dygtige medarbejdere i ældreplejen nu kommer under mistanke, men de ældre borgeres tryghed er vores topprioritet, siger Peter Jacobsen (DF), formand for Ældre- og Sundhedsudvalget i kommunen.

Kommunen arbejder sammen med politiet om at få opklarer sagerne. Fra kommunens side understreges det, at ansatte i ældreplejen altid bærer uniform. Medarbejderne i ældreplejen er blevet bedt om at være særligt opmærksomme, og den samme opfordring lyder til borgerne.

- Vi må tage alle forholdsregler, indtil vi får opklaret tyverierne. Derfor kan jeg kun opfordre til, at alle er så opmærksomme som overhovedet muligt, siger Peter Jacobsen.