Absalons ny laboratorium skal være mobilt

Kalundborg - 22. juni 2020

Uddannelsen til diplomingeniør i maskinteknologi, der er under etablering på Absalon i Kalundborg og løber af stablen her til efterårssemesteret, kommer til at starte i midlertidige bygninger, da campus først vil stå færdigt i sommeren 2021.

Det betyder, at uddannelsens værkstedsfaciliteter midlertidigt placeres i et af Allikelund Gymnasiums lokaler.

- Noget meget anderledes ved Absalons nye analyse- og prototypelab til maskiningeniørerne er, at det bliver mobilt og let at flytte rundt på, oplyser ingeniør og lektor på Absalon, Steen Mandsfelt Eriksen.

Udover at være fleksibelt i forbindelse med ommøblering betyder det også, at der spares kostbare nagelfaste installationer i et lokale, der kun skal anvendes det første skoleår.

Men det kan derudover anvendes til udadvendte aktiviteter ved, at et par moduler af værkstedet tages med på road show på udvalgte HTX'er og andre relevante institutioner for at promovere maskinteknologi-uddannelsen.

- Hvad er det så, man skal kunne eksperimentere med i analyse og prototypelaboratoriet, spørger lektor Steen Mandsfelt Eriksen og leverer selv svaret:

- Klassiske spørgsmål i forbindelse med produktudviklingog optimering af eksisterende produkter er: Hvad er det lavet af? Hvordan virker det? Hvordan kan vi forbedre det?

For at kunne svare på ovenstående spørgsmål kræver det, at man kan foretage analyser af metallegeringer og andre materialer, undersøge overflader og teste de pågældende materialers styrker for at finde det mest optimale materiale til den pågældende opgave.

Adskillelse, opmåling og undersøgelse af forskellige tekniske løsninger skal derefter kunne foretages. Ligesom idégenerering og udvælgelse af nye løsninger, der derefter modelleres på computere, og efterfølgende fremstilles ved anvendelse af computerstyrede fræser, laserskærer og avanceret 3D-printer.

Der er ansøgningsfrist til uddannelsen den 5. juli.

