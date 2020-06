Camilla Wang, rektor for Absalon, glæder sig over at Absalon skal drive et nyt biotek projekthus, som Novo Nordisk fonden har bevilliget 65 mio. kr. til. Foto: Anders Ole Olsen

Absalon skal drive nyt biotek projekthus

Kalundborg - 23. juni 2020 kl. 09:49 Af Eva Lyng Johansen

Absalon skal drive et nyt biotek projekthus i Kalundborg og har fået 65 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til det.

- Det er både med glæde og stolthed, at Absalon modtager bevillingen fra Novo Nordisk Fonden og finansieringen fra Novo Nordisk A/S. Jeg er sikker på, at Biomanufacturing Project House vil styrke

Kalundborgs allerede stærke position inden for biotek produktion, siger Camilla Wang, rektor for Absalon, i en pressemeddelelse.

I tillæg til fondsbevillingen finansierer Novo Nordisk A/S en helt ny bygning, der skal rumme de nye aktiviteter.

Projekthuset opføres side om side med Absalons kommende campus i Kalundborg, der står færdigt i efteråret 2021.

Det nye projekthus skal tiltrække kandidatstuderende fra universiteterne, der vil gennemføre deres kandidatprojekter i Kalundborg i samarbejde med områdets virksomheder.

Virksomhedsnært uddannelsesmiljø Huset skal herudover rumme aktiviteter for Absalons diplomingeniørstuderende. Ambitionen er at skabe et stærkt virksomhedsnært uddannelsesmiljø, og at styrke samspillet mellem universiteternes studerende, undervisere og forskere på den ene side og biotekvirksomhederne i Kalundborgområdet på den anden side.

Det nye Biomanufacturing Project House vil danne ramme om cirka 15 kandidatprojekter årligt.

- Det bliver en meget attraktiv mulighed for kandidatstuderende. De kan lave projekter i tæt samarbejde med Danmarks førende biotek-virksomheder, de får adgang til skræddersyede forsøgsfaciliteter og et godt studiemiljø - og de får tilbudt bolig i området.

Virksomhederne får mulighed for at opbygge relationer til potentielle kommende medarbejdere og får bragt ny viden til gavn for produktionsudviklingen ind i virksomheden.

- Endelig glæder det mig, at Absalons egne diplomingeniørstuderende nu får bedre muligheder for at fortsætte på en kandidatuddannelse uden at skulle flytte væk fra Kalundborg og det netværk af virksomheder, de har lært at kende, siger Camilla Wang.

De første studerende forventes at begynde allerede i starten af 2022.