Se billedserie Mulige kommende studerende og deres forældre besøgte torsdag Professionshøjskolen Absalon i Kalundborg, for at høre om skolens tre uddannelser. Foto: Thomas Rye

Absalon inviterede til åbent hus

Kalundborg - 21. november 2019 kl. 20:06 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

orsdag sidst på eftermiddagen var november-mørket uden for Professionshøjskolen Absalons faciliteter lyst op med fakler i anledning af, at skolen slog dørene op for potentielle kommende studerende, der kunne komme på besøg og høre om skolens to diplomingeniøruddannelser samt uddannelsen som bioanalytiker. Første rundvisning startede klokken 17.00, og her var omkring 30 gæster mødt op på skolen.

Interessen blandt de fremmødte for den nye diplomingeniøruddannelse i maskinteknologi var dog til at overse.

Mens resten af gruppen fulgte med guiderne ud af lokalet for at høre mere om uddannelserne som bioanalytiker og diplomingeniør i bioteknologi, så var der kun to, der blev hængende i lokalet for at høre centerchef Dorthe Kjær Pedersen fortælle om den nye uddannelse.

Det bekymrer dog ikke umiddelbart centerchefen.

- Da vi for tre år siden holdt vores første åbent hus-­arrangement i Kalundborg omkring den dengang helt nye uddannelse som diplom­ingeniør i biotek, så mødte der kun fem op til hele åbent hus-arrangementet, siger hun og fortsætter:

- Det er stadig helt nyt, at vi udbyder denne uddannelse, og mange er endnu ikke klar over at vi har tilbuddet, men det betyder selvfølgelig, at vi i de kommende måneder har en stor opgave med at udbrede kendskabet til, hvad vi har at tilbyde, mener Dorthe Kjær Pedersen.

Blandt de interesserede, som var mødt op, var Mikkel Petersen fra Holbæk, der blev vist rundt på campus i Kalundborg af nogle af Absalons nuværende studerende.

- Jeg havde i forvejen overvejet at søge ind på DTU efter sommerferien, men da jeg hørte, at der var en helt ny uddannelse i Nordvestsjælland, så blev jeg nysgerrig. Det er en spændende mulighed at kunne studere lokalt, sagde han.

Den nye uddannelse får samme opbygning som den eksisterende ingeniøruddannelse, og på Professionshøjskolen Absalon satser man på, at et tæt samarbejde med lokale virksomheder kan være med til at gøre den nye uddannelse attraktiv.

- Størrelsen og det tætte samarbejde med virksomhederne er noget af det helt særlige, vi kan byde på. Små hold betyder, at der er lettere adgang til underviserne, og virksomhederne giver mulighed for at supplere teo­rien med nogle konkrete erfaringer og nogle af Danmarks mest specialiserede eksperter, sagde Dorthe Kjær Pedersen.

Professionshøjskolen Absalon holder endnu et åbent hus-arrangement for uddannelserne i Kalundborg i det nye år. Det sker i uge 9.