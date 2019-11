Absalon har succes med lokale efteruddannelser

- Hidtil har det været sådan, at hvis man ønske at efteruddanne sig og udvikle sine kompetencer, så skulle man helt til Roskilde eller København. Muligheden for at kunne videreuddanne sig lokalt gør det lettere at passe et arbejde ved siden af og få hverdagen til at hænge sammen, og det giver flere mod på at tage en efteruddannelse, mener Dorthe Kjær Pedersen, der er centerchef på på Center for Engineering and Science i Kalundborg.