A.P. Møller-Mærsk vælger ny havn

Reparationen af Ny Vesthavn er nu så fremskreden, at Ny Vesthavn bliver helt klar til idriftsætning den 1. marts. Fra dag ét vil et samlet areal på cirka 80.000 kvadratmeter være i anvendelse til A.P. Møller-Mærsk-gruppens havneselskab APM Terminals, som etablerer en containerterminal på Ny Vesthavn. Mere specifikt råder APM Terminals over hele den østlige del af Ny Vesthavn, som fra start har været øremærket til containerterminal, et stykke af kajgaden samt et areal syd for containerterminalen.