AGJ er stålsat i jagten på vækst

For nylig kunne den danske biotekvirksomhed Chr. Hansen Holding meddele, at den har købt BASF's fabrik på Kalundborg Havn. Fabrikken skal bruges til produktion af humane mælkeoligosaccharider, også kendt som HMO. Der går dog to til tre år, inden produktionen starter op. Først skal fabrikken nemlig bygges om, og hos naboen, smede- og ingeniørvirksomheden AGJ A/S, håber man, at det vil være ensbetydende med nye opgaver.

Smede- og ingeniørvirksomheden AGJ har adresse på Kalundborg Havn lige ved siden af Chr. Hansens nyindkøbte fabrik. Hos AGJ håber man meget, at den strategiske placering kan være med til at give smedevirksomheden nye opgaver.

