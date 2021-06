Se billedserie Birthe Bækman, formand for Ældrerådet i Kalundborg Kommune, håber, at Ældrerådet kommer med i den politiske følgegruppe til Bevæg dig for livet. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Ældreråd vil tages med på råd

Kalundborg - 01. juni 2021 kl. 19:17 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Ældrerådet og ældre- og sundhedsudvalget drøftede på dialogmødet forleden status for projektet Bevæg dig for livet.

Kalundborg Kommune går efter at blive den næste visionskommune i DGI's og DIF's kampagne Bevæg dig for livet, hvor målet er at få kalundborgenserne til at bevæge sig mere til gavn for den fysiske, mentale og sociale trivsel.

Der er ind til videre holdt workshops med involvering af relevante kommunale afdelinger, borgere, fritids- og foreningslivet. Den 1. april 2021 blev Belinda Buch Andersen ansat som tovholder på projektet. Lige nu pågår arbejdet med at skrive visionsaftalen, som skal vedtages på kommunalbestyrelsesmødet den 25. august.

- Ældrerådet har haft svært ved at finde sin rolle i det her projekt, hvilket vi har været frustreret over, siger Birthe Bækman, ældrerådsformand.

Konkret vil Ældrerådet gerne være en del af den politiske følgegruppe.

- Vi synes, at det er underligt, at vi ikke er med, da vi skal rådgive i forhold til ældrepolitiske spørgsmål. Vi repræsenterer faktisk 21.000 borgere i kommunen (21.000 borgere er over 60 år, red.), så skal vi da være med, siger ældrerådsformanden.

Hun peger på, at bevægelse ikke behøver at foregår i foreningsregi, men også i hverdagen, hvor man tænke bevægelse ind, når man skal handle eller gøre rent.

- Ældre søger socialt samvær, så det social aspekt er også vigtigt, siger hun.

Peter Jacobsen (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget lovede på dialogmødet, at Ældrerådet også skulle være med i følgegruppen.

- De ældre skal også have en stemme i projektet, siger han.

Den politiske følgegruppe skal mødes to til tre gange årligt i løbet af de fem år projektet løber.

Følgegruppens sammensætning: Borgmesteren (formand), formand for kultur- og fritidsudvalget, formand for børn- og familieudvalget, formand for ældre- og sundhedsudvalget, formand for folkeoplysningsudvalget, formand for Kalundborg Idrætsråd, formand for DGI, næstformand for DIF og formand for DGI Midt- og Vestsjælland.