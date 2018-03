Se billedserie Jens Møller Madsen, ældrerådformand, mener ikke, at det er en god idé at lade unge med forskellige udfordringer bo tæt på plejecentret. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Ældreråd om boliger: - Unge passer slet ikke ind der

Kalundborg - 04. marts 2018

Ældre- og sundhedsudvalget har tidligere vendt tommefingeren ned i forhold til at lave et botilbud for unge mellem 18 og 30 år i de tidligere aflastningsboliger tæt på Raklev Plejecenter.

Dengang sagde formand for ældre- og sundhdsudvalget, Peter Jacobsen (DF):

- Vi mener ikke, at lejlighederne i Raklev er anvendelige til formålet. Vi synes, at de unge kommer til at bo for tæt på de ældre, og de to grupper er for forskellige til, at det kommer nogle af grupperne til gavn.

Derfor anbefalede ældre- og sundhedsudvalget at finde en anden placering til botilbuddet.

Ældrerådet deler ældre- og sundhedsudvalgets synspunkt.

- Målgruppen af unge passer slet ikke ind der, siger Jens Møller Madsen, ældrerådsformand.

Målgruppen, som skulle bo i de seks lejligheder i botilbuddet, er unge mellem 18 og 30 år, som kan have et særligt behov og moderat nedsat funktionsevne. Eksempelvis infantil/atypisk autisme og Aspergers syndrom og let retardering.

Ældrerådet foreslår at finde andre og mere egnede lokaler, hvor de unge kan bo. Ældrådet foreslår også, at der eventuelt bliver bygget nyt til dem.

- Det virker som om at bygningerne i Raklev er blevet valgt, fordi de er ejet af kommunen og står tomme, siger Jens Møller Madsen.

Baggrunden for botilbuddet i de tidligere aflastningsboliger i Raklev er, at en analyse af voksenspecialområdet viser et behov for tilbud til borgere, som er vurderet til at have udviklingspotentiale, men som har behov for længere tid til at blive klar.