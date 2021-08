Se billedserie Ældrerådsformand Birthe Bækman blev overrasket over at læse om den kommende plejehjemsplan med at udbygge Rørmosecentret i Gørlev på ældre- og sundhedsudvalgets dagsorden. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Ældreråd forbavset over plejehjemsplan

06. august 2021
Af Eva Lyng Johansen

- Jeg var overrasket, forbavet og ikke helt tilfreds, da jeg så sagen om et plejehjem som beslutningspunkt på ældre- og sundhedsudvalgets dagsorden, siger Birthe Bækman, formand for ældrerådet i Kalundborg Kommune.

På mandag skal ældre- og sundhedudvalget tage stilling til den procesplan, som administrationen har lavet for det kommende plejehjem i den sydlige del af kommunen, og heraf fremgår der et forslag om at udbygge Rørmosecentret i Gørlev med 24 plejeboliger blandt andet.

- Vi har i ældrerådet løbende spurgt ind til, hvor langt man var med planerne om et nyt plejehjem, hvor svaret har været, at det ikke hastede, fordi der p.t. ikke var akut behov for flere plejeboliger, og så er der lige pludselig en plan ud af det blå, lyder det fra Birthe Bækman.

Hun påpeger, at ældrerådet skal informeres på lige fod med ældre- og sundhedsudvalget, og det ikke giver mening, at ældrerådet bliver informeret bagefter beslutningen er taget.

Birthe Bækman finder det også overraskende, at det er i Gørlev og ikke i Høng, at det nye plejehjem skal være, men overordnet er hun dog glad for, at der nu kommer nye plejeboliger.

Der bliver i oplægget fra administrationen fortalt, at et plejehjem med 80 boliger er den mest driftseffektive størrelse.

- Det kan godt være, at det er det rigtige at gøre. Det har jeg ikke grundlaget for at vurdere, siger Birthe Bækman.

Der står også i oplægget, at interessenter som ældrerådet skal involveres i idé- og planlægningssfasen.

- Vi glæder os over, at vi bliver en del af projektgruppen, og forventer et godt og konstruktivt samarbejde med projektledelsen, siger hun.