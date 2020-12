Ældreråd er glad for kulturpakker

Frivillige foreninger med seniorer som primær målgruppe kan søge om at få kulturpakken ud til deres lokalområde. De udvalgte foreninger får det lokale ansvar for at afvikle kulturpakken, og det tilstræbes, at der sker en geografisk fordeling af arrangementerne.

Programmets indhold er et teaterstykke, et foredrag, et musikalsk indslag samt et underholdende indslag eller debat. Den frivillige forening står for det praktiske, mens »prisen« for at deltage som publikum er, at man følges med en, man endnu ikke kender så godt (eksempelvis en nabo/bekendt).