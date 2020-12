Keld & Hilda fejrer 100 års jubilæum næste år. Parret er med til den udskudte ældrefest 2. november i Hvidebækhallen. PR-foto

Ældrefesten udskudt fra februar til november

Kalundborg - 10. december 2020 kl. 13:31 Kontakt redaktionen

Pandemien spænder endnu en gang ben for et stort planlagt arrangement, som nu har fået ny dato.

Tirsdag den 2. november næste år er den nye dato for årets ældrefest i Hvidebækhallen, som ellers skulle være afviklet 4. februar.

- Ja, det er selvfølgelig superærgerligt, at vi har været nødt til at flytte festen på grund af coronaen, men heldigvis har samtlige kunstnere sagt ja til at stille op den dato i november, og det er vi virkelig glade for, siger Niels-Erik Sørensen, formand for H.F. Vestsjællands Venner.

Det har været noget af et puslespil for at få alle ender til at nå sammen og finde en ny dato, som alle kunne nikke ja til, men torsdag lykkedes det, så Kim Kok sørger også for maden i november og festadressen er stadig Hvidebækhallen.

Der var sat 500 billetter til salg til ældrefesten fra 1. november, men interessen har slet ikke været så stor som sidste år, hvor man i løbet af tre og halv time solgte 750 billetter til 10 års jubilæumsfesten.

Billetsalget er stoppet de sædvanlige salgssteder, hvor man har kunnet købe billetterne. De solgte billetter er gyldige til festen i november.

- Omkring 100 personer har reserveret bord, og hvis der er flere, som gerne vil bestille billetter og faste pladser, så er de meget velkomne til at henvende sig til mig, siger Niels-Erik Sørensen.

Han gør opmærksom på, at hvis der er nogle, som ønsker deres penge tilbage, så får de naturligvis det.

Underholdningen 2. november sørger et af Danmarks mest berømte ægtepar, Keld & Hilda, for. I 2021 fejrer et bemærkelsesværdigt 100 års jubilæum. Det er 60 år siden, at Keld Heick fik sin debut og 40 år siden, at Hilda første gang optrådte offentligt med Keld. Jubilæet fejres sammen med akkompagnatør Mickey Pless, og de tre sammen sørger for evergreens og anekdoter.

De øvrige kunstnere på scenen er Butterflies samt Vibeke Hoby og Kristian Rusbjerg, som giver en omgang tyrolerstemning.