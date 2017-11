Se billedserie Inge og Fredløv Enggaard venter på at få servitutsagen behandlet i kommunalbestyrelsen i Kalundborg. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Ældre par i servitutklemme

Kalundborg - 24. november 2017 kl. 12:59 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg: Den velholdte funkisvilla på Ole Lundsvej 11 i Kalundborg ser besnærende ud set med køber-øjne. Men ejendommen har et særligt forhold, som gør, at den her og nu overhovedet ikke er salgbar. Dét kom som en stor overraskelse for beboerne, ægteparret Inge og Fredløv Enggaard på henholdsvis 72 og 79 år.

- Jeg kan svagt huske, at der var et eller andet med en servitut på ejendommen, som i øvrigt overhovedet ikke blev berørt i forbindelse med hushandlen i 1990. Så det tog jeg mig ikke nærmere af, indtil vi for et par uger siden gik til en lokal mægler for at sætte ejendommen til salg, fortæller Fredløv Enggaard.

Han og hustruen ønsker at flytte til en lejebolig uden trapper, men huset på Ole Lundsvej 11 kommer ikke til salg med det samme. Den 83 år gamle servitut er en kommunal tilbagekøbsret, og ifølge deklarationens punkt B er der tillagt kommunen en adgang til at overtage ejendommen med fem års varsel til april 2009 og dernæst hvert 10. år i samme måned og med samme varsel. Kommunen vil således i 2024 kunne fremsætte krav om at overtage ejendommen pr. april 2029 på vilkår, som er nærmere angivet i det gamle, maskinskrevne dokument.

- Den servitut skal væk, før huset kan sælges. Men her kræver kommunen en meget stor kompensation, som kan slå økonomien i vores hushandel helt i stykker, siger en bekymret Fredløv Enggaard.

Advokat Per Nykjær fra Sv. O. Hansen i Kalundborg bekræfter kompensationskrav på sekscifrede beløb i tilsvarende sager i Kalundborg.

Borgmester Martin Damm (V) siger, at det ikke er muligt at aflyse deklarationen uden kompensation, men der er besluttet en »gylden mellemvej-ordning«, oplyser han.