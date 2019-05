Politiet blev fredag aften kontaktet af en ældre kvinde, som var blevet narret til at betale for en bule, hun angivelig skulle have forårsaget på en p-plads i Kalundborg.Foto: Lars Sandager Ramlow

Ældre kvinde narret til at betale for bule

Kalundborg - 27. maj 2019

Fredag aften ved godt 19-tiden ringede en 77-årig kvinde fra Kalundborg til politiet, fordi hun var utryg ved en episode, der var sket på parkeringspladsen til et supermarked på Bredgade i Kalundborg.

Kvinden forklarede til Midt- og Vestsjællands Politi, at hun var på vej ud fra parkeringspladsen, da en anden bil stoppede helt tæt ved hendes, og føreren steg ud og viftede med armene. Den mandlige fører i den anden bil anklagede kvinden for at have ramt hans bil, og han fremviste en bule på bilen.

Kvinden ønskede at klare sagen i god mindelighed og indvilgede i at køre med til en mekaniker for at få besigtiget skaden. Den 77-årige kvinde standsede sammen med den anden fører foran en bygning, hvor en tredje person, der sagde, han var mekaniker, besigtigede skaden og sagde, at det ville koste omkring 10.000 kroner at reparere bilen.

Kvinden protesterede over det høje beløb, og den anden fører foreslog derfor, at de sammen kørte hen og hævede 2.500 kroner, som han så ville være tilfreds med til at udbedre den skade, han anklagede kvinden for at have lavet.

Kvinden gav derfor manden pengebeløbet efter at have hævet pengene, og de to parter skiltes. Efterfølgende vurderede kvinden, at hun var blevet snydt, og derfor kontaktede hun politiet.