Ældre Sagen: - Det kan regionen gøre bedre

Kalundborg - 03. april 2021 kl. 19:06 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Corona har lagt meget ned, og der er intet, som kun er sort eller hvidt. Det gælder også i denne sag. Men med baggrund i den kritkk, vi hører fra ældre borgere, er vi ikke i tvivl: Region Sjælland burde kunne håndtere covid-19 vaccineringen bedre end det, vi ser i dag.

Det siger formanden for Ældre Sagen i Kalundborg, Ole Lauritzen, og det gør han blandt andet på baggrund af henvendelser fra raske borgere over 75 år eller pårørende til ældre mennesker - og fra andre ældre, der ikke kan håndtere internet eller digitale systemer.

- Overskriften er, at regionens håndtering af covid-19 synes at være drevet af langsommelighed. Men også, at regionen slet ikke har øje for, at mange ældre borgere - også i Kalundborg Kommune - mister lysten til at lade sig vaccinere med timelange ventetider på telefonen.

Vi oplever, at borgere fra Kalundborg tager til Samsø eller Odense for at blive vaccineret, selvom vi altså har et vaccinationscenter i Kalundborg. Hvis man forgæves - måske i flere timer - har forsøgt at komme igennem på telefonen, er man fristet til at søge andre udveje.

Ældre Sagen i Kalundborg har bragt kritikken videre til region Sjælland.

- Det, vi har oplevet indtil videre er, at borgere fra 65 år, der har behov for hjælp og pleje i eget hjem, og borgere over 85 år - er blevet vaccineret i Kalundborg. Mere er der ikke sket indtil videre.

- Region Sjælland forklarer os, at det er mangel på vacciner, der er skyld i, at tingene ikke går stærkere. Men vi ved jo, at der trods alt er vacciner. Så lad os komme i gang med det, der er, i stedet for at vente, siger Ole Lauritzen.

- Det handler også om, at mange ældre - og pårørende - er bekymrede. Og der er altså mere tryghed i at få sin vaccination lokalt fremfor at skulle søge alle mulige andre steder hen - men det kræver også, at vaccinerne bliver givet lokalt, tilføjer han og uddyber:

- Det er vores indtryk, at nogle af vaccinerne til Region Sjælland gives til borgere fra Region Hovedstaden:

- Det er jo ikke rimeligt.

Vi synes, at der er brug for nye og andre retningslinjer. Derfor vil vi gerne være med til at lægge pres på regionen. Det gælder også, siger Ole Lauritzen, i regionens (manglende) evne til at dutrykke sig klart og forståelogt på hjemmesiden:

- Det skal være sådan, at folk umilddelbart kan gå ind og få svar på alle de spørgsmål, der er vigtige: Hvornår kan vi komme til, hvem kan få, og hvor. Og hvad kan man selv gøre? Det vil også gøre processen nemmere for regionen, tilføjer formanden.

I svar fra regionsrådsformand Heino Knudsen (S) til Ældre Sagen i kalundborg anfører formanden blandt andet, at »det springende punkt i vaccinationsindsatsen pt. er, at der er et stærkt begrænset antal vacciner. Derudover stiller de nuværende godkendte vacciner store krav til opbevaring, transport og øvrig håndtering. Det betyder desværre, at det er begrænset, hvor lokalt, vi kan vaccinere lige nu for at kunne udnytte vaccinerne optimalt. Når vi senere får flere vacciner til rådighed, der er nemmere at håndtere, vil vi udvide indsatsen, så borgerne ikke skal transportere sig så langt.