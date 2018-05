Se billedserie Kalundborg Kommune vil ­anlægge en rundkørsel i Eskebjerg. Det bekymrer ægteparret Willy og Inge Jørgensen, der får rundkørslen som nærmeste nabo. Willy Jørgensen viser med en finger, hvor tæt den nye rundkørsel kommer på hans og Inge Jørgensens hjem. Familien frygter for støjgener, forringet husværdi og i yderste konsekvens en trafikulykke. Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Ægtepar frygter ny rundkørsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ægtepar frygter ny rundkørsel

Kalundborg - 14. maj 2018 kl. 20:28 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 42 år har ægteparret Inge og Willy Jørgensen boet på Eskebjergvej 43 i Eskebjerg.

I forbindelse med Kalundborg Kommunes planer om at trafiksikre Eskebjerg skal der anlægges en rundkørsel i krydset ud for ægteparrets hus.

- Vi får bilerne meget tæt på huset. Eskebjergvej kommer stort set ind midt i vores dagligstue. Jeg kunne godt frygte, at der en dag er én, der mister kontrollen og kører ind i vores hus, siger Willy Jørgensen.

- Prøv at tænke på den støj, som vi kommer til at leve med. Der kører busser i timedrift ad Eskebjergvej, og der kommer dagligt både lastbiler og store traktorer forbi, tilføjer Inge Jørgensen.

Samtidig frygter ægteparret for deres udkørsel. Inge Jørgensen sidder i kørestol og er derfor afhængig af en større bil for at kunne komme rundt på egen hånd.

- Jeg er bange for, at jeg bliver fanget i mit hjem, siger Inge Jørgensen.

Ægteparret har været i kontakt med Kalundborg Kommune omkring rundkørslen. Willy Jørgensen har udarbejdet en tegning, hvor han flytter rundkørslen.

- Hvis man flytter rundkørslen bare halvanden meter, vil det gøre stor forskel. Kommunen ejer den omkringliggende jord, så det skulle ikke være et problem, men kommunen har været uvillig til at lytte til os, mener Willy Jørgensen.

Den beskyldning afvises dog af teamleder Charlotte Jørgensen fra Kalundborg Kommune.

- Vi er altid glade for at få input fra borgerne, når vi arbejder med sådanne projekter. Det hjælper os med at forebygge fejl inden de opstår. I denne sag har vores rådgiver kigget på den skitse, som Willy Jørgensen har lavet, siger hun og fortsætter:

- Problemet er, at hvis vi skal flytte rundkørslen, så bliver vi nødt til at ekspropriere et areal fra naboerne - noget, som vi undgår med den nuværende plan. Store køretøjer kræver en stor kørekurveradius for at kunne komme sikkert ind i rundkørslen. Hvis vi flytter rundkørslen, så kommer de tilstødende veje ikke længere vinkelret på, og så skal vi bruge væsentligt mere plads, siger hun.

De trafikdæmpende foranstaltninger skal evalueres efter et halvt år.