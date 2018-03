Åvangen fyldt med glade toner

Søndag leverede klubben en koncert over tre timer i et åbent hus-arrangement, der såmænd var ganske gratis. Ja, faktisk gav harmonikaklubben også kaffen! Og det hele uden at få en krone. Kun kagen kostede en skilling.

Så i går, søndag, vendte formand Ole Jensen og co. tilbage, og det skete med et meget varieret program, hvor det store hold - der omfatter alle klubbens 26 medlemmer - indledte og afsluttede koncerten. Ind imellem var der plads til mindre grupper og duoer, med Ejler og Karsten og siden Erling og Flemming. »Trækspillerne« og »De 5 Seniorer« gik også enegang - og hvert et indslag høstede stort bifald i det fyldte center, og variationerne gav også et fint billede af den alsidighed, der præger klubben og musikken. Nogle af de musikalske indslag kunne gæsterne danse til og synge med på. Andre indslag var mere egnede at lytte til.