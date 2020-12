Restaurationschef Sülle Gövercin, der her ses til højre, sammen med broderen Ali Gövercin, der er indehaver af Det Mexicanske Bøfhus i Kalundborg. Foto: Eva Lyng Johansen

Årets travleste måned amputeret på Det Mexicanske Bøfhus

Kalundborg - 10. december 2020 kl. 18:45 Af Anna Egeris Karstoft

Det ærgrer restaurationschef på Det Mexicanske Bøfhus, at den måned, der skulle blive årets travleste, nu til dels går tabt som følge af de kommende ugers nedlukning.

- December måned er nok vores bedste måned på året, og at der så bliver taget cirka to tredjedele af den måned, hvor vi har den største omsætning, det er drøn ærgerligt, siger restaurationschef på Det Mexicanske Bøfhus Sülle Gövercin, efter regeringen tidligere i dag meddelte at udvide den delvise nedlukning til yderligere 31 kommuner, herunder Kalundborg.

Sülle Gövercin har allerede mistet over en million kroner i omsætning som følge af coronanedlukningen i foråret samt de efterfølgende krav om afstand mellem siddende gæster.

Og fra i eftermiddag kl. 16 lukker han nu igen restauranten ned frem til den 3. januar, da nedlukningen også omfatter serveringssteder.

- Der er ikke nogen tvivl om, at vi skal have hjælpepakker. Vi har nogle medarbejdere, som vi har et ansvar overfor. De har udgifter, familier og børn, siger restaurationschefen, der endnu ikke har afskediget medarbejdere på baggrund af coronakrisen og heller ikke regner med at skulle gøre det i denne omgang.

Under forårets nedlukning forsøgte restauranten sig med takeaway i en uge, men fandt hurtigt ud af, at det ikke var en løsning for en restaurant med en meget central placering i gågaden uden parkeringsmuligheder. Der vil derfor ikke blive tilbudt takeaway i denne omgang, selvom det er tilladt.

Folk vil dog stadig kunne få bragt deres nytårsmenu hjem i stuen fra Det Mexicanske Bøfhus den 31. december.

- Jeg kan være bange for, at nogle knækker nakken på det her. Heldigvis er vi ikke der endnu, siger Sülle Gövercin, der fortæller, at restauranten er langt fra konkurs.

Han opfordrer dog folk til at handle og støtte lokalt i denne tid.