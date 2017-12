Se billedserie Både store og små dansede om juletræet til juletræsfesten i Raklev Sognegård. Foto: Per Buurgaard Christensen

Årets sidste juletræsfest

Kalundborg - 30. december 2017 kl. 16:56 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

150 børn og voksne deltog lørdag den 30. december i årets sidste juletræsfest, som LO Kalundborg arrangerer for medlemmerne og deres familie.

Formand for LO KAlundborg, Poul Erik Christensen bød velkommen til årets sidste juletræsfest i Raklev Sognegård, og løftede også sløret for, at julemanden senere ville komme på besøg.

Musikerne John på trommer og Thomas på keyboard sørgede for at spille op til dans. Børn, forældre og bedsteforældre samledes om juletræet. Her blev de bedt om både klappe og trampe på en gang, så nissefar kunne høre dem, fordi nissefar var »halvdøv«.

Både børn og voksne hyggede sig med at danse rundt om træet. Nogle børn fik en svingtur mellem de voksne. Andre var så små, at de sad på armen. Der var sange som »Glade jul, dejlige jul«, »Et barn er født i Betlehem« og så var der sanglege, som »Så går vi rundt om en enebærbusk«, som blev lavet om til »Så går vi rundt om et stort juletræ«.

Efter dansen, blev der serveret æbleskiver med syltetøj og flormelis, sodavand til børnene og kaffe til de voksne.

Der var selvfølgelig også lækre godteposer til børnene.