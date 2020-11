Se billedserie Med nogle af de mange kvalitets-juletræer er det fra venstre Lions-præsident Flemming Larsen, varehuschef Kirsti Thygesen, leder af blomsterafdelingen Lene Andersen samt direktør for Kalundborg Brugsforening Keld Haapanen og Lions-medlem Svend Olesen. Fotos: Jørn Nymand

Årets juletræer og begyndelsen til ny skov

Fordelene ved at købe årets juletræ ved Kvickly i Kalundborg står i kø: overskuddet fra salget går til 10 trængte, lokale børnefamilier, som bliver sikret en god sommerferie næste år, træerne er meget fin kvalitet. De mørkegrønne nordmannsgraner foran Kvickly er simpelthen gået hen og blevet en stor succes for både Kvickly og Lions, som står for salget. Samt for kunderne, som er meget tilfredse med juletræerne.

Og endnu en fordel ved årets juletræer er, at de er en slags startskud for plantningen af en ny bynær skov ved Kalundborg. Nogle af juletræerne er nemlig af den meget bæredygtige slags, som er plantet i potter og dermed nemt kan plantes ud efterfølgende. Altså en opbakning til genbrugstanken og bæredygtighed.

Derudover er årets juletræer gødet med naturgødning og med kun et minimum af bekæmpelsesmidler.

- Vi er meget glade for samarbejdet, som nu for tredje år betyder, at Lions sælger juletræer foran Kvickly. Nu er vi parate til alt gå et skridt videre, fortæller Keld Haapanen, direktør for Kalundborg Brugsforening. Nu skal de første spadestik frem mod plantningen af en skov tæt på Kalundborg by nemlig tages, og dialogen med Kalundborg Kommune er indledt.

Som noget nyt i år er en del af juletræerne fra Aggersvold Savværk ved Jyderup pottede juletræer med en fin størrelse. De kan efter brug enten plantes i ens egen have eller tilbageleveres til Lions, som også tilbyder at hente juletræerne. Det er aftalt, at træerne bliver plantet et sted i Kalundborg Kommune og dermed bliver de en del af en ny beplantning. I første omgang bliver det ikke der, hvor en kommende ny skov skal ligge, det område - på to til fire hektar - har man endnu ikke fundet.

Men med plantningen af årets bæredygtige juletræer, får man ligesom sat gang i processen hen imod en ny skov.

- Vi har et fint samarbejde med Aggersvold Savværk, som er med til at sikre os løbende friske leverancer, fortæller Flemming Larsen, præsident i Lions Kalundborg. Han ser også frem til det nye perspektiv, der ligger i at plante en ny skov, hvor der kræves cirka 1000 træer per hektar. Samt en del vedligeholdelse - især de første tre år.

- Og så endnu en nyhed i år - vi tilbyder kunderne juletræer i rødgran, dem var der nogle efterspørgsler på sidste år.

I år begynder salget af juletræer ved Kvickly fredag den 27. november.

Når man er længere i processen hen imod en bynær skov - en folkeskov - så er Keld Haapanen inde på, at Kvickly også vil arbejde for crowdfunding for at skaffe midler til etablering af skoven.

Crowdfunding er en form for fundraising, hvor man ved hjælp af sit netværk rejser penge til sine projekter og gode idéer. I stedet for at lade fagpersoner, kommunale puljer eller banker bestemme om ens projekt skal blive til noget, lader man det være op til sine forbindelser, venner, kollegaer og andre interesserede, om projektet skal blive en succes.

En folkeskov er et nyplantet skovområde, der etableres i tæt samarbejde mellem mange interessenter: Borgerne, der selv kan donere og plante træer, virksomheder, der ud fra et bæredygtighedsprincip donerer træer, lokale institutioner, lokale grundejerforeninger og kommunen.

Folkeskove er brugervenlige og kan etableres med bl.a. åbne stisystemer, MTB-stier, madpakkehus med videre. En oase i et bymæssigt miljø og generelt med til at højne lysten til at bo i området - og så er det godt for dyreliv og miljø generelt.

Lions Kalundborg har brug for hjælp til at sælge de mange juletræer ved Kvickly.

- Det er en hyggelig opgave, og man får forplejning af Kvickly og en gul Lions-jakke, fortæller Flemming Larsen. Han tager gerne imod henvendelser på telefon 51 31 64 56, og så kan man aftale nærmere om hvornår og hvor længe, man kan hjælpe.