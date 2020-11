Se billedserie Sådan så det ud for for 10 år siden, da der var julemærkemarch i Kalundborg. Dengang med udgangspunkt fra Sydhavnsvej i kulde og sne. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Årets julemærkemarch bliver virtuel

Covid-19 holder fast i Danmark. Det udfordrer det landsdækkende event Julemærkemarchen, der bliver noget anderledes end de foregående 43 år. Op mod 18.000 danskere må finde deres egne veje, når de hver for sig går en tur til støtte Julemærkehjemmene.

Julemærkemarchen indsamlede sidste år en donation på 1,46 millioner kroner til Julemærkehjemmene, og det har foreningen ikke tænkt sig at corona skal ændre på i år.

- Corona eller ej, så skal den symbolske gåtur gennemføres. Men desværre uden den traditionelle fælles start, den varme kakao på museet, gløgg og æbleskiver når man har fuldført ruten, fortæller den lokale arrangør Gitte Nordbo Keller.

Derfor bliver Julemærkemarchen søndag den 6. december virtuel i år, så alle kan fortsat tilmelde sig og give sit bidrag til Julemærkehjemmene, men man går altså en tryg og sikker Julemærketur hver for sig.

- Vi er en lille frivillig forening med et vigtig formål. Vores startsteder bliver drevet af frivillige, og vi tager derfor ingen chancer, hverken overfor vores frivillige eller de mange lokale, som mødes den første søndag i december for at markere deres støtte til Julemærkebørnene.

- Normalt sker der mange forskellige ting ved Julemærkemarchens 68 steder rundt om i landet. Det gør der ikke i år. Der bliver ingen forsamlinger, taler, musik, eller fælles start på gåturene, oplyser Gitte Nordbo Keller.

Hun fortæller videre, at den nye udfordring bliver nu at få alle vores deltagere til at hoppe med på den virtuelle løsning og finde frem til det »virtuelle startsted« på hjemmesiden www.julemaerkemarchen.dk.

- Her tilmelder man sig det virtuelle arrangement, betaler sit bidrag, køber julemærkemarch-medaljer og alle de andre ting, som man normalt ellers ville gøre på dagen, når man besøgte vores startsted. I stedet får man nu mulighed for at få sendt sin bestilling hjem til sin private adresse.

- Hos os i Kalundborg bliver det stadig muligt at komme forbi for at hente bestilte varer, aflevere en donation eller købe nogle få af Julemærkemarchens varer. Men her vil der selvfølgelig skulle overholdes alle de forholdsregler, der er givet vedrørende corona som i en anden butik.

- Julemærkemarchens bestyrelse frygter helt naturligt, at coronaen vil gøre det svært at rejse de 1,46 millioner kroner, som Julemærkemarchen sidste år kunne donere til Julemærkehjemmene. Så i år er det vigtigere end nogensinde, at danskerne bakker op om vores event og at vi får samlet så mange penge ind til Julemærkefonden, som muligt, understreger formand Birthe Juul.

Corona eller ej. Julemærkehjemmene har brug for hvert eneste bidrag.

Julemærkemarchen opstod i 1977, da den Aarhus-baserede Postens Marchforening for allerførste gang arrangerede en march til fordel for Julemærkefonden.

Sidste år bidrog 16.600 vandrere og løbere til den gode julestemning ved at gennemføre en rute på enten 5 eller 10 kilometer. Det betød en rekordstor donation til Julemærkefonden på 1.465.000 kroner.