Se billedserie De stærke hold, som sørger for julehjælpen er fra venstre varehuschef Kirsti Thygesen, Kvickly, direktør Keld Haapanen, Kalundborg Brugsforening, frivilligkonsulent Britt Skytte, Kalundborg Kommune samt Svend Olesen og Børge Jakobsen, Lions. Foto: Jørn Nymand

Årets julehjælp når endnu længere ud

Kalundborg - 02. november 2020 kl. 14:22 Kontakt redaktionen

Der er ingen grund til at stoppe en succes, så derfor fortsætter Kvickly Kalundborg sammen med Lions og varehusets kunder at spille aktivt med, når det gælder om at uddele julehjælp til de familier, som har udsigt til en meget presset jul, hvor der ikke er overskud til så meget.

Det er sjette år i træk, at man deler hjælpen ud, og i år er der udsigt til, at hjælpen når en tak endnu længere ud.

Direktør Keld Haapanen, Kalundborg Brugsforening, fortæller, at man i år har allieret sig med Kalundborg Kommune, som får til opgave af finde frem til 10 ud af de 40 familier, man vil hjælpe.

- Sundhedsplejen i Kalundborg Kommune vil finde disse familier, og der er her tale om familier, som end ikke har overskud til at søge om julehjælp. Dem skal vi have fat i i år, oplyser frivilligkonsulent Britt Skytte, Kalundborg Kommune.

Varehuschef Kirsti Thygesen har for længst fået de første henvendelser angående julehjælpen. Man vil gerne vide, om det bliver muligt at søge igen i år.

- Og det gør det. Vi fortsætter samme koncept, som de tidligere år, slår hun fast.

Det betyder, at kunderne fra slutningen af denne uge igen kan gå hen til tavlen i varehusets forlokale, hvor man kan afrive en talon og gå til kassen og betale for enten en and til 125 kr., en steg til 100 kr., tilbehør til and/steg 150 kr., juleguf for 125 kr. eller legetøj for 200 kr.

- Eller man kan vælge og betale for hele striben, som Svend Olesen, Lions fortæller. De seneste par år har der været en række eksempler på, at det også sker.

Kvickly tjener ikke på varerne, som doneres til indkøbspris, og samtidig med står Kvickly ogås for det administrative arbejde, mens Lions står for at finde frem til de 30 familier, der skal have julehjælpen i år.

- Vi samarbejder med Røde Kors og menighedsplejen for at sikre os, at ikke de samme familier får hjælp fra flere sider, fortæller Børge Jakobsen, Lions.

Konceptet med at hjælpe lokalt var det, som fik sat den alternative julehjælp i gang for seks år siden.

- Kunderne kan godt lide at vide, at her er tale om en meget direkte og lokal hjælp, som overhovedet ikke forsvinder i administration, forklarer Keld Haapanen.

Tirsdag den 22. december foregår den fysiske uddeling af julehjælpen, og af hensyn til corona-situationen, så kommer udleveringen til at foregå udendørs i år og i meget små grupper ad gangen.

Lions samarbejder med andre hjælpeorganisationer op til jul for at sikre, at det ikke er de samme famiilier, der får hjælp fra flere steder.

Svend Olesen og Børge Larsen fra Lions fortæller, at omkring 70-80 familier søgte julehjælpen sidste år, så man skal igennem en omfattende og større sortering, før man finder frem til dem, der trænger mest.

Sidste år kom fik Lions doneret både 10.000 og 5.000 kr. af personer, som gerne ville hjælpe kontant. Disse penge blev vekslet til gavechecks på 500 kroner, som kunne bruges i Kvickly.

- Vi er bestemt også åbne for at modtage den slags beløb igen i år. Der er mange, som trænger til en hjælpende hånd - også i juletiden.