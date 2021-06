Årets første EUX-student blev fejret tirsdag

Tirsdag kunne Allikelund Gymnasium fejre årets første EUX student: Josefine Natascha Holm Madsen fra 3.O, der efter at være blevet lykønsket af familie, venner og lærere traditionen tro blev sat til at hejse flaget over gymnasiet.

Det er anden gang i år, at en student hejser flaget over Allikelund Gymnasium, for gymnasiet har faktisk hele to første studenter. Mandag fejrede man den første HTX-student og tirsdag var turen så kommet til den første EUX student. Selv om to første studenter kan lyde af meget, så plejede gymnasiet faktisk at kunne bryste sig af hele tre første studenter.