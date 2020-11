Sidste år blev der også cyklet penge ind til KGB-ungdommen. I år sker det lørdag den 5. december på Solskinspladsen. Foto: Thomas Rye

Årets cykelløb for at skaffe penge til fodbold-ungdom: De spurter på Solskinspladsen

Kalundborg - 21. november 2020

De får sved på panden. I en hel time skal de - på stedet - træde i pedalerne. På den time skal hver og en af dem gerne nå at tilbagelægge mindst 40 kilometer.

Årets cykelløb Tour 2020 til fordel for KBG's fodbold-ungdom finder sted lørdag den 5. december.

Startskuddet lyder klokken 11 på Solskinspladsen på gågaden Kordilgade, og i et åbent telt - ekstra stort i år på grund af afstandskrav - kommer de 10 cykelryttere, der deltager, til at spurte på spinning­cykler.

Det hele går ud på at cykle sponsorkroner ind.

De 10 erhvervsfolk, der har lovet at sætte sig i sadlen, er klar. I øjeblikket er der travlt med at motivere dem til at få flest mulige sponsorer til at punge ud per kørt kilometer.

Hver sponsor lover at betale 50 kroner for hver kilometer, dog maksimalt 40. Det vil sige, at hver sponsoraftale kan udløse 2.000 kroner - hvis vel at mærke det lykkes at tilbagelægge 40 kilometer på den time, Tour 2020 varer.

Jo flere sponsorer, desto større muligheder for flere penge til fodboldklubben.

Sidste år lykkedes det cykelrytterne - dengang ni - at tegne sammenlagt 89 sponsorater, og alle ni nåede de 40 kilometer. Det skæppede 178.000 kroner i kassen. Flot.

I øjeblikket er der travlt med nærmest dagligt at motivere årets 10 cykelryttere til at skaffe sponsorer.

Formand for erhvervsklubben er Thomas Philip. Næstformand Steen Huusom er løbsleder og har mange spændende tiltag i støbeskeen for at motivere maksimalt. Det sker med mails og konkurrencer.

- For at få alle 10 til at give den en ordentlig skalle, siger han.

De 10 konkurrerer indbyrdes om at skaffe flest sponsorer, og på selve løbsdagen konkurrerer de så om, hvem der cykler flest kilometer på den time, arrangementet varer,

De 10 cykelryttere i Tour 2020 er følgende:

Anne Bryde, Nord­vest­nyt, Johnny Elmelund »Vin tilMaden«, Monica Jackson, Dragsholm Spare­kasse i Kalundborg, Thomas Aunsbak, Multi-Tech, Lars Bo Kristensen, Revisionsfirmaet Bayerholm, Jens Nielsen, Intertek, Tonny Calver, Meny, Bo Jensen, KGB, Kim Thyme, Raklev Smedevirksomhed og Mathias Lykke, Hans Frederiksen Automobiler.