Under det web-transmitterede borgermøde på rådhuset var medarbejdere fra kommunen travlt optaget af at besvare spørgsmål fra borgerne, der fulgte med i mødet.

Ånden ude af flasken: Flere borgermøder venter

Kalundborg - 07. april 2021 kl. 20:39 Kontakt redaktionen

Der skal udarbejdes lokalplaner for hvert eneste projekt, der bliver masser af muligheder for borgerinddragelse - og der er borgermøder i kølvandet på de enkelte projekter for byudvikling i Kalundborg.

Borgerne får således rig lejlighed til at stille spørgsmål, stille forslag og kommentere på byfortætning og byudvikling i Kalundborg Midtby over de næste otte til 10 år.

Det redegjorde borgmester Martin Damm (V) for i det web-transmitterede borgermøde fra rådhusets lokale 3, hvor arkitektfirma og økonomien bag projektet, AP Ejendomme A/S (med en økonomisk balance på 10 milliarder kroner og forventning om det dobbelte over de kommende år) også var med i første række.

Første fase ud mod Klosterparkvej kommer til at omfatte et stort antal boliger i forskellige størrelser - og til både store og små indtægter: Lige fra penthouse-­lejligheder til toværelses, som det blev udtrykt. Det blev samtidig understreget i alle indlæg, ikke mindst af kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen, at intet er vedtaget - alt er tænkte eksempler.

Direktør i AP Ejendomme A/S, Peter Ohlsson, kaldte Kalundborg en endog meget spændende by med store udviklingspotentialer, og arkitekt Vibeke Willems fra Arkitema (der arbejder for AP Ejendomme A/S) betegner Kalundborg som en smuk by »set med fremmede øjne«.

I de nærmeste uger er der lejlighed til at kommentere og stille forslag til område 1, der kan oppebære helt op til 116 boliger, og i maj pågår så den politiske forhandling, som formentlig ender op i et helt nyt boligudviklingsområde med mange forskellige typer af boliger. Projektgennemgang og borgermøde følger efter inden endelig vedtagelse engang til oktober.

Klostertorvet - som, med al respekt, ikke ligefrem bliver overrendt af borgere, som det blev udtrykt - vil få et helt andet liv i forhold til i dag, med nye levemiljøer, byggerier og væresteder. Og såfremt arkitekternes ideer vinder gehør blandt borgere og politikere, skal vi vænne os til nye navne i midtbyen, navne som Kulturhaven og Studiebyen, i processer, der også skal inddrage og understøtte området omkring ruinerne nær Klostertorvet.

- Ånden er ude af flasken. Nu tager vi fat, sagde borgmester Martin Damm.

Mange af de spørgsmål, som under det godt en time lange møde blev stillet af borgerne, gik på meget konkrete forhold, herunder forringelse af udsigt for bestående byggerier, hvor skal jeg parkere min bil, hvor skal juletræet stå - men også bekymring for, om ruinerne og Kalundborgs historie kommer til at forsvinde i nybyggerierne.

Det kan vi garantere for, ikke vil ske, fastslår arkitekt Vibeke Willems.

