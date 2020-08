Salgschef Lars Tychsen glæder sig til at byde velkommen til den store åbningsfest 29. og 30. august. Fotos: Jørn Nymand

Åbningsfest hos den nye Opel-forhandler

Nu skal det officielt markeres, at Brian Madsen har overtaget Opel-forhandlingen i Kalundborg. Det bliver gjort ved en stor åbningsfest i den kommende weekend - 29. og 30. august.

- Vi ser frem til åbningsfesten, og den hænger også fint sammen med, at vi nu har fået fyldt lageret op med biler. Det har været lidt problematisk at skaffe bilerne tidligere på grund af coronaen, fortæller salgschef Lars Tychsen og værkfører Michael Larsen.

Der er bl.a. en stor efterspørgsel efter de populære Opel Crossland X og Opel Corsa, og de er nu hjemme i lokalerne på Elmegade 34 og klar til at blive præsenteret for kunderne til nogle attraktive priser og med masser af ekstraudstyr.

Åbningsfesten bliver foruden gode tilbud og kampagner krydret med en konkurrence, hvor der er fem gavekort på spil på hver 1.000 kr. til Café Novo i Kalundborg. Man skal blot klippe kuponen ud af Opel-annoncen i Kalundborg Nyt og aflevere den senest søndag kl. 16 i forbindelse med åbningsfesten. Og så har Opel Kalundborg en pølsevogn holdende, hvor der serveres pølser under åbningsfesten.

- Vi ser frem til at møde både nuværende og nye kunder, og laver man en handel denne weekend med finansiering, så får man uden beregning enten træktøj eller et komplet sæt vinterhjul med uden beregning. Man vælger naturligvis selv, siger salgschefen.

Han fortæller videre, at skal man have foretaget et basis eftersyn af sin bil, og det gælder alle mærker, så kan Opel-værkstedet gøre det til 1.295 kr. Eftersynet indeholder bl.a. skift af olie og oliefilter, tjek af oliestanden i gearkassen, tjek af batteri, sikkerhedstjek af bremsevæske og en lang række andre tjek af bilen.