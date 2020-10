Åbent hus i bevægelsespark i uge 42

Fredag bliver Kultur- og Bevægelsespark Høng officielt indviet. Indvielsen er på grund af coronapandemien kun for inviterede deltagere, men resten af kommunen skal ikke snydes for at kunne tage de nye faciliteter i øjesyn, så hvis man har lyst til at besøge det nye byggeri og måske prøve nogle af de mange aktiviteter som halanlægget i fremtiden kan byde på, så er der rige muligheder i den kommende uge.