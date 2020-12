Her på Kirsebærlunden 17 i Kalundborg er der åbent hus 24. december. PR-foto

Åbent hus hver dag op til jul

Kalundborg - 09. december 2020 kl. 07:49 Kontakt redaktionen

Julen er over os, og mange tror, at boligmarkedet er gået i vinterhi. Men der bliver også handlet boliger i december, og home i Kalundborg har for femte år i træk valgt at lave en julekalender med 24 låger, hvor der hver dag gemmer sig en ny spændende bolig, som man kan gå på opdagelse i.

- Vores sælgere synes, det er et sjovt tiltag. De er imponeret over, at vi simpelthen står til rådighed hele tiden - også den 24. december. Nogle er dog skeptiske omkring besøgstallene til åbent hus i december, men der bliver altså også handlet boliger i julemåneden, slår Iben C. Nielsen fast. Hun er indehaver af home Kalundborg og kan i øvrigt oplyse, at der var tre hold til åbent hus sidste år den 24. december

Helt lavpraktisk foregår det sådan, at der bliver åbnet en låge hver dag på home Kalundborgs Facebookside. Her bliver man præsenteret for dagens bolig, hvor man samtidig kan svare på et spørgsmål om boligen og deltage i forskellige konkurrencer. Om eftermiddagen er der åbent hus, hvor alle er velkomne - også i weekenderne og på selveste juleaften.

- Det er femte år i træk, vi kører med den lidt utraditionelle julekalender. Sidste år var det en kæmpe succes med ekstrem synlighed på Facebook, fire afsluttede handler og besøg på over halvdelen af boligerne, siger Iben C. Nielsen.

- Man kan allerede nu se alle de spændende boliger på home Kalundborgs hjemmeside og derfra planlægge sin personlige bolig-julekalender. Og den 24. december kan man komme til åbent hus på Kirsebærlunden 17 i Kalundborg - her vil julemanden byde på et glas lækker kirsebærlikør fra Dyrehøj Vingaard, siger Iben C. Nielsen med et forventningsfuldt smil.

De 24 udvalgte boliger får samtidig ekstra opmærksomhed i butiksudstillingen, og selvom det er et stort arbejde, er Iben C. Nielsen og resten af teamet hos home Kalundborg klar til at byde alle indenfor.