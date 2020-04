Sidste år deltog 68 aktører med en stand eller aktiviteter i gaden i forbindelse med sundheds- og idrætsfestivalen Bevæg. Foto: Per Christensen

Åbent for tilmeldinger til årets sundhedsfestival

Kalundborg - 04. april 2020 kl. 18:05 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag den 5. september 2020 arrangerer Kalundborg Kommune i samarbejde med foreninger, frivillige og øvrige aktører Sundheds- og idrætsfestivalen Bevæg. Planlægningen er i gang, og der er åbent for tilmeldinger til at deltage på festivalen, fremgår det af en pressemeddelelse fra Kalundborg Kommune.

Vil du som aktør på sundhedsområdet eller som forening være med til at skabe en dag, hvor Kalundborg by summer af liv, og de besøgende får et indblik i de aktiviteter og tilbud, der er i kommunen, så er det nu du skal tilmelde dig til festivalen, der afholdes udenfor i Kalundborg bymidte.

Der vil være mulighed for at deltage med aktiviteter for festivalens gæster, lave opvisninger samt for at fortælle om aktiviteter og tilbud fra en stand. Alle aktiviteter på Bevæg er gratis for de besøgende.

- Alle typer af foreninger er vigtige for vores sundhed - så vi håber, at mange idrætsforeninger vil deltage på dagen for at vise deres aktiviteter og tilbud frem, men også foreninger, der ikke har fokus på fysisk aktivitet. Det kan for eksempel være foreninger, der har fokus på socialt samvær, kreativitet mv. Undersøgelser viser, at gennem aktivitet og fællesskaber, kan vi forbedre og styrke vores mentale sundhed, udtaler frivillighedskonsulent i Kalundborg Kommune Susanne Bach Rasmussen.

I 2019 deltog 68 aktører med en stand eller aktiviteter i gaden. De besøgende kunne opleve eller prøve alt fra idrætsaktiviteter og børneløb til samtaler med patientforeninger og kropsbehandlinger. Der var rigtig mange besøgende, og der var underholdning med gymnastikopvisninger, musik igennem gaden og sang fra scenen, fremgår det yderligere af pressemeddelelsen.

Bevæg er for alle foreninger både de folkeoplysende og frivillige sociale foreninger. Derudover kan behandlere på sundhedsområdet, godkendte alternative behandlere og Kalundborg Kommune deltage på dagen.

Bevæg er både en idræts- og en sundhedsfestival. På sundhedsområdet er der fokus på både den fysiske og mentale trivsel.

Du kan læse mere om festivalen på kommunens hjemmeside.