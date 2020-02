Åben scene for fortællinger hos Symb

Mundtlig fortælling kan noget, som man kun får øjnene op for, når man prøver eller oplever det: at indlade sig på fortællerens skabte univers, og at lade egen fantasi råde. Mundtlig fortælling er med til at give publikum en anderledes oplevelse, og vil man selv på scenen, er der mulighed for at styrke egne fortællekundskaber. I bredere forstand er Åben Scenes idé at give mulighed for at dyrke »folkelig ordkunst« - også i Symb, på en scene, der ligger så centralt som det kan være på Kalundborg Station.