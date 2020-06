Kim Jakob Larsen er kommet fast i Kalundborg Medborgerhus gennem de sidste 20 år. Han synes, at det er dejligt at kunne snakke med de andre igen. Foto: Mie Neel

Åben for spisning igen i medborgerhus

Mandag kunne folk atter komme ind i medborgerhuset og spise, og det betød også, at det nu er slut med at kunne få bragt maden hjem.

- Forandringer tager tid. Der er mange, som er glade for atter at kunne komme i medborgerhuset, men nogle vil gerne have, at vi fortsætter med at bringe maden ud, siger Marianne Madsen, som er leder af Kalundborg Medborgerhus.