Åben for motion igen og formand stopper efter 30 år

Kalundborg - 23. maj 2021

Mandag den 24. maj klokken 7 kan motionshungrende medlemmer igen træne i Motionsklubben Hvidebækhallen i Jerslev.

Det er de nye genåbningsregler, der gør det muligt at åbne i et foreningsdrevet motionscenter. Indtil nu har kun personer over 70 år kunnet deltage i foreningsidræt samt unge under 18 år, men de er ikke medlemmer i motionsklubben.

Hvor der indtil nu har skullet stå en person og tjekke, at man havde et gyldigt coronapas, er det nu muligt at åbne med krav om, at kun personer, der har gyldigt coronapas må komme ind.

- Vi håber og tror at alle vil overholde denne regel og skulle der findes nogen, der ikke overholder den, vil deres nøgle blive inddraget, oplyser Annette Kjæmpe, sekretær i Motionsklubben.

I Motionsklubben har man altid været vant til at rengøre maskiner efter brug ligesom lokaler og maskiner rengøres tre gange om ugen. Motionsklubben opretholder også regler om begrænset antal personer i lokalerne i en periode endnu.

Medlemmerne har været kontingentfri under begge de to perioder, der har været lukket ned. I flere år har klubben ligget på cirka 200 medlemmer og selv om coronanedlukningen har medført lidt udmeldinger, har der været stor forståelse fra medlemmerne.

Formand stopper

Den årlige generalforsamling holdes tirsdag den 8. juni i Ubby Forsamlingshus.

- Vores formand gennem mere end 30 år Rud Pedersen har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen, da han gerne vil have tid til at nyde sin nyerhvervede pensionisttilværelse.

Rud har lagt et kæmpe arbejde gennem årerne og har en stor del af æren for, at vi i dag har en meget velfungerende motionsklub, fortæller Annette Kjæmpe.

Der er allerede en yngre kandidat, der er interesseret i at overtage posten. Men da gennemsnitsalderen i bestyrelsen dog sagtens kan sænkes, så er yngre medlemmer, der er interesserede i at få indflydelse i motionsklubben meget velkomne på generalforsamlingen.