Åben Aften på Ubberup Højskole

Man kan også høre om tilgangen til livsstilsændringer på Ubberup Højskole fra begyndelsen og frem til nu. Det handler blandt andet om, at en varig livsstilsændring bør baseres på nye vaner i stedet for at gå på kur. Samtidig er filosofien, at man også skal fokusere på at have det mentale med, da det at være glad for sig selv, hjælper til at fastholde en sund livsstil.