Se billedserie Sidste lørdag var 26 frivillige trukket i gummistøvler og praktisk tøj for at gennemføre et større restaureringsprojekt i Bregninge Å, der skal sikre større overlevelse for åens spinkle ørred­bestand. Her ses Frederik Laks Lorentsen fra De Individuelle Lystfiskere og hans kæreste Anne Sofie Just Jørgensen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Å restaureret med 45 tons gydegrus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Å restaureret med 45 tons gydegrus

Kalundborg - 04. oktober 2020 kl. 06:48 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen

26 frivillige knoklede sidste lørdag i fire timer for at få lagt 45 tons gydegrus og en stor mængde skjulesten ud på en 400 meter lang strækning i Bregninge Å, der munder ud i Sejerøbugten. Projektet skal sikre større overlevelse for åens spinkle ørredbestand.

Potentialet er til stede, for hver vinter vandrer gyde­modne havørreder op i vandløbet for at sikre de kommende ørredgenerationer. Det har de gjort i hundreder af år, men for tiden uden den store succes.

Derfor etablerede de frivillige i sidste weekend ni flotte gydebanker på strækningen, ligesom der blev udlagt en masse sten til både sikring af brinken og til skjul ude midt i åen.

Restaureringsprojektet, som Kalundborg Sportsfiskerforening og Den Sjællandske Grusbande står bag, har til formål at sikre »god økologisk tilstand« på projektstrækningen, oplyser projektkoordinator Rune Hylby fra Den ­Sjællandske Grusbande, der er et samarbejde mellem Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Både lodsejere, frivillige fra Kalundborg Sportsfiskerforening, Den Sjællandske Grusbande og De Individuelle Lystfiskere under Danmarks Sportsfiskerforbund samt folk fra Kalundborg Kommune var mødt op for at hjælpe til.

Da vandløbet, som de fleste andre vandløb under naturbeskyttelsesloven, skal kunne opnå status med »god økologisk tilstand« ifølge vandrammedirektivet, er projektet ikke bare til stor glæde for lystfiskerne, de lokale lodsejere og landbrugsorganisationerne, men også for Kalundborg Kommune, oplyser projektkoordinatoren yderligere.

Mette Wendel, der deltog som Fishing Zealand-repræsentant for ­Kalundborg Kommune, skrev efter week­endens projekt:

- For mig var det et virkeligt godt input i forhold til, hvor meget naturpleje kommunen får gratis - et input, som jeg helt sikkert vil tale meget mere om i vores organisation. Ikke at jeg ikke vidste det fra det teoretiske perspektiv og havde hørt jer sige det, men alligevel er det sundt at opleve! Vi må snart få sat flere projekter i gang omkring åerne i Kalundborg Kommune, skriver hun blandt andet.

Det er DTU Aqua, der har finansieret projektet gennem Gruspuljen, som alle danske lystfiskere betaler til ved at indløse Fisketegn.

Plads til forbedring

For en måned siden var Rune Hylby i Bregninge Å for at lave bestandsanalyser af den lidt spinkle ørredbestand på projektstrækningen ved hjælp af elektrofiskeri. Formålet var at kunne dokumentere effekten af restaureringsprojektet.

- Grundlaget for forbedring er i høj grad til stede. For bestandsanalyserne for en måned siden viste, at der er langt igen for at opnå »god økologisk tilstand«, fortæller projektkoordinatoren og tilføjer, at der på den første station midt på strækningen blot blev fanget 19 halvårsfisk per 100 kvadratmeter. På den anden station, længst nede på strækningen blev der fanget endnu færre med kun otte halvårsfisk per 100 kvadratmeter.

Der manglede fysisk variation, stryg, høller, og en masse skjulesten. Åen er nogle steder mere end dobbelt så bred, som vandrammeregulativet foreskriver, ligesom åen er overuddybet flere steder. Derfor snævrede de frivillige også vandløbet og gydebankerne lidt ind i kanten med skjulesten og sten til brinksikring.

- Om føje år, måske allerede næste år, får vi rigtig glæde af dette projekt i Bregninge Å, når jeg kommer igen med elektroderne for at se, om projektet nu også har givet det tilbage, vi forventer, siger han.

Peder Høpfner og Tim Krarup Sørensen fra Kalundborg Sportsfiskerforening, der begge har været med lige fra den første spæde idé til projektet, serverede kage med tilhørende drikkevarer under en kærkommen pause.