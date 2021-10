99 kandidater klar til valg

Kommunalvalg i Danmark styres af lov om kommunale og regionale valg. Loven sætter blandt andet en række krav til de enkelte partier og kandidater som skal opfyldes, får man kan stille op til kommunalbestyrelsen. Inden et parti kan få lov til at opstille til kommunalvalget, skal det således først godkendes af den kommunale valgbestyrelse. Valgbestyrelsen i Kalundborg Kommune mødtes fredag, hvor de formelt godkendte disse ansøgninger. 11 partier har søgt om og er blevet godkendt til at stille op ved Kommunalvalget den 16. november. Syv af de godkendte partier sidder allerede i kommunalbestyrelsen i dag. Disse tæller Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten, SF og Demokratisk Fællesliste. Derudover stiller yderligere fire parter op. Disse tæller Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Frihedslisten. Der er stor forskel på hvor mange kandidater partierne stiller med. Største er Venstre, der stiller op til valget med ikke mindre end 22 kandidater, hvoraf de 9 allerede i dag er kommunalbestyrelsesmedlemmer. Ønsker man at stemme på Liberal Alliance, så er der derimod knapt så mange kandidater at sætte sit kryds ved, partiet stiller nemlig kun op med en enkelt kandidat i Kalundborg: Lasse Jensen fra Høng. Lokallisten Demokratisk Fællesliste har også fået godkendt en ekstra lang valgliste. Partiet blev dannet af kommunalbestyrelsesmedlem Gert Larsen, da han kort efter kommunalvalget i 2017 forlod Dansk Folkeparti i utilfredshed med partiets ledelse. Det er dog ikke tale om et enmandsparti. Ønsker man at stemme på partiet, kan man nemlig sætte sit kryds ved 18 forskellige kandidater. Det er to mere end Socialdemokraterne, der stiller med 16 kandidater til kommunalvalget, og dermed er det parti med tredjeflest kandidater.