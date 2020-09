Se billedserie Social- og sundhedsassistent Nora Hansen sammen med Else, ny beboer på Plejecenter Loch Ness, som har fundet glæden ved at gå igen. Foto: Kalundborg Kommune

95-årige Else genfinder glæde ved at gå takket været medarbejder

Kalundborg - 23. september 2020 kl. 14:00 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 8. august 2020 flyttede Else Kristiansen på 95 år ind på Loch Ness Plejecenter med sin

kørestol.

Der var ingen, der havde regnet med, at hun i dag ville være i stand til at gå

igen.

- Da Else kom ud til os, lagde jeg mærke til, at hun havde en god stilling i kørestolen.

Jeg begyndte så at spørge ind til, hvorfor hun ikke kunne gå. Dét var der ingen, som

havde et svar på. Så jeg besluttede mig for at prøve at gå med hende, fortæller

social- og sundhedsassistent, Nora Hansen.

Før Else Kristiansen flyttede ind på plejecentret, boede hun alene i sit eget hjem indtil den dag,

hun faldt og blev indlagt på hospitalet over en længere periode.

I dag træner Else Kristiansen sammen med Nora Hansen seks gange om ugen. De går flere meter rundt

omkring i plejecentret ved hjælp af en rollator, som Else kan støtte sig til.

Næste skridt er Digirehab, som er et tilbud til ældre i hjemmeplejen i Kalundborg Kommune.

Norahansen er i gang med at udarbejde et træningsforløb til Else Kristiansen, der skal styrke hendes muskler og øge hendes livskvalitet.

- Gennem dialog, pleje og et godt fællesskab tilbyder vi Else et sundt miljø, som er

med til at genopbygge hendes selvtillid, livsglæde og livsværdi. Det har medført til, at

hun i dag lever et sundere liv, hvad angår hendes vægt og psyke, fortæller Joan Jakobsen,

teamleder på Loch Ness Plejecenter.

Da Else Kristiansen kom til plejecentret, vejede hun 35 kg. Gennem dialog og god pleje har Else

genvundet appetitten og taget otte kilo på i løbet af blot halvanden måned.

- Det er til UG alt sammen. Jeg havde slet ikke forventet, at jeg skulle komme til at gå

igen. Jeg synes, at vi har det meget godt. Der er god mad, god træning og vi taler

pænt til hinanden. Det er det dejligste sted, jeg er kommet, fortæller Else Kristiansen.