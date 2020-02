900 skal opleve fjerde grand cru på Dyrehøj

KALUNDBORG: Prøverne er i fuld gang, og det bliver garanteret ikke kedeligt, når kvartetten bag årets Grand Cru Revy, Tommy Nielsen, Anders Nielsen, Carsten Persson og Merete Jensen, flår scenetæppet til side for at spille fjerde udgave af Grand Cru Revy på Dyrehøj Vingaard.

Carsten Persson, revyformand - som derfor må sige mere end de andre - glæder sig over, at interessen for at se årets revy er meget stor. Så stor, at der er indlagt en ekstra forestilling lørdag den 14. marts om eftermiddagen.