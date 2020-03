Åse Marie Jensen nyder en forfriskning under formiddagens quiz med fysioterapeut Gitte Bardrum ved sin side. Foto: Birgitte Thisted

83-årig får utraditionelle besøg

- Jeg tager det, som kommer. Stille og roligt. Selvfølgelig snakker vi noget om det, men i forhold til det der med at få besøg, der har jeg fundet ud af noget andet, siger hun.

Hendes to børn, der begge bor i Kalundborg, er nemlig begyndt at dukke op på græsplænen nedenfor hendes altan, så hun fra 2. sal stadig kan få sig en snak med sin søn og datter.

- Så kommer de lige forbi og råber: Hej mor. De ringer, når de kommer, og så går jeg ud og snakker med dem. Det er jo ikke alle forundt. Jeg er glad for det, siger Åse Marie Jensen, der lige har været til quiz med syv-otte andre beboere, da Nordvestnyt fanger hende på telefonen.

- Vi quizzede lidt, fik en snak, og så får man sin hjerne i sving, siger hun og tilføjer, at der bliver arrangeret meget godt for beboerne på stedet.

Selvom hverdagen stadig lader til at forløbe uden de helt store bump på vejen for Åse Marie Jensen, er det dog med bekymring, at hun dagligt, fra sit tv, følger med i, hvad der sker ude i verden.