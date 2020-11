75-årig sigtet for vold på pizzeria

Lørdag eftermiddag blev en 75-årig mand fra Store Fuglede sigtet for vold mod en 58-årig mand fra Gørlev. Voldsepisoden skulle have fundet sted på et pizzeria på Kalundborgvej i Gørlev.

Kl. 16.56 fik politiet en anmeldelse om, at to kunder på pizzeriaet havde været i slagsmål, og at voldsmanden blev tilbageholdt på stedet. Politiet kørte hastigt til pizzeriaet, hvor de to mænd befandt sig. Her fik de kontakt til den 58-årige, der tilbageholdt den 75-årige.