75-året for befrielsen fejres - lidt forsinket

- Som danskerne under den tyske besættelse mødtes og holdt hovedet og fanen højt til trods for, at de jo var under tysk besættelse, vil også vi besynge og takke for friheden og håbe på, at også corona og restriktioner engang igen bliver fortid. For dog at imødegå den smittefare, som der er ved at samles og synge sammen, vil vi gøre det udendørs og med afstand, men forhåbentlig med glæde, for det er glæde igen at kunne synge sammen, mener sognepræsten.