Vi er i gang med at planlægge den kommende sæson, og vi lover, der bliver fuld skrald på, siger skoleleder Karina Vincentz, LOF Nordvestsjælland - Kalundborg og Odsherred.

75 år med folkeoplysning og dannelse midt i en coronatid

Kalundborg - 11. april 2020 kl. 11:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

LOF bringer mennesker sammen om meningsfulde aktiviteter. At mødes i stærke fællesskaber, at lære noget sammen og give mennesker livsglæde er en del af aftenskolens DNA. Det har vi gjort i 75 år, og det glæder vi os enormt til at kunne tilbyde igen.

Sådan siger skoleleder Karina Vincentz, LOF Nordvestsjælland - Kalundborg og Odsherred - her midt i corona-lukningerne.

- Vi skyder vores jubilæumsår i gang med tomme undervisningslokaler. Det er en stor kontrast til den livsglæde, energi og ånd, der normalt strømmer blandt undervisere og deltagere. Men i et historisk perspektiv kunne man næsten ikke tænke sig en mere passede måde at markere jubilæet på. For det var sådan, LOF blev til. Med en udsættelse.

Idéen til et liberalt oplysningsforbund opstod i Venstre umiddelbart før besættelsen. For at omgå et tysk forbud mod politisk aktivitet, udsatte man oplysningsforbundet, og oprettede i stedet Dansk Studiekredsforening. Da besættelsen sluttede, var LOF klar.

- Nazismen viste os, hvor vigtigt det er, at vi har adgang til viden, at vi lærer at tænke kritisk, og at vi mødes og diskuterer ting på tværs af samfundets grupper.

»Der maa spredes Oplysning om og Forstaaelse af de mangfoldige Opgaver, som vort Samfund tumler med, og som vi hver for sig efter rolig Overvejelse må tage Stilling til, hvis vort Folkestyre skal bygge på et stærk solidt Fundament,« skrev daværende statsminister Knud Kristensen (V) i sin hilsen i LOF's første årsberetning.

- Når Danmark åbner igen, så er det sikkert og vist, at LOF er klar. Klar til at løse de opgaver, vores samfund til den tid tumler med. Vi glæder os til igen at slå dørene op til leg og læring. Til igen at skabe stærke fællesskaber. Til igen at slippe livsglæden løs.

- Også i vores lokale afdeling - LOF Nordvestsjælland - er vi i gang med at planlægge den kommende sæson, og vi lover, der bliver fuld skrald på, siger skoleleder Karina Vincentz.

- Alt det vi ikke kan komme til her i denne tid, alt det vi savner og alt det der binder os sammen. Det er vi i gang med at udvikle en masse aktiviteter til.

- Vi vover pelsen og lover, at der denne gang ikke skal gå fem mørke år.

Noget af det helt særlige ved folkeoplysning er, at deltagere kommer, fordi de selv har valgt at lære noget nyt eller være mere aktive. Uanset om man lærer sprog, bliver klogere på politik, dyrker en kreativ interesse eller man kommer for at bevæge sig, så har LOF ingen adgangskrav. Man skal heller ikke til eksamen, når kurset er forbi. LOF tror nemlig på, at lysten til at lære noget og til at være aktiv, er drivkraft nok i sig selv.

Sådan var det også, da LOF udbød de første kurser i 1945. Ligesom for 75 år siden sker oplysningsarbejdet nemlig »under hyggelige, tvangfri Former, saaledes at man på denne Maade forener det fornøjelige og selskabelige med det interessante og belærende«, som der står i LOF's første årsberetning.

Den første bestyrelse for LOF konstituerede sig den 21. september 1945. Bestyrelsen bestod af repræsentanter fra Venstre, Venstres Ungdom og Udvalget for Venstres Kvinder. Den daværende arbejds- og socialminister S.P. Larsen (V) blev den første formand for LOF.

LOF's aftenskoler findes i dag i næsten alle landets kommuner.