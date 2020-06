Se billedserie Der var rig mulighed for at gå på opdagelse i et sandt plantehav, da 74-årige Kurt Petersen fra Årby holdt »åben have« søndag. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: 74-årig har mere end 200 forskellige stauder i sin have Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

74-årig har mere end 200 forskellige stauder i sin have

Kalundborg - 21. juni 2020 kl. 18:33 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hortensiaer, kæmpe verbenaer, solhatte og glastræer er blot nogle af de planter, der var blevet stillet frem på langborde, da 74-årige Kurt Petersen søndag holdt »åben have« på sin bopæl i Årby.

Det store udvalg af planter, stauder og sommerblomster var blevet sat op midt i Kurt Petersens 3200 kvadratmeter store have, der er anlagt på et nedlagt landbrug. De seneste godt 40 år, hvor han og konen Susanne har boet på Årbyvej, er det dog blomster, planter, træer og grøntsager, der er blevet dyrket på stedet. For Kurt Petersen har altid haft en stor interesse for planter.

- Stort set alt kan frø- eller stiklingeformeres, forklarer han entusiastisk, imens han viser rundt mellen sine mere end 200 forskellige stauder.

Hvert år sår han således 250 forskellige slags frø, og det er man ikke i tvivl om, når man begiver sig ned ad de små stier, der baner vej igennem plantehavet. Her overaskes man af alt fra staude- og surbundsbede til en overdådig køkkenhave med blandt andet ærter, artiskokker og jordbær samt et stort hjemmelavet drivhus med tomater, agurker og små stueplanter og et mindre et af slagsen med sukkulenter.

Når Kurt Petersen valgte at holde »åben have« søndag, var det ikke kun for at få solgt ud af sine mange stiklinger og frøplanter.

- Det er også for at vise min have frem, den kunne jo være til inspiration for andre, fortæller han livligt.

I løbet af dagen kom 16 personer forbi på Årbyvej, hvor Susanne Petersen stod klar med kage.