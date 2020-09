Varehuschef Dennis Larsen og formand for Kalundborg Svømmeklub, Erik Lorin Rasmussen med den store check, der er kommet ud af føtex-kundernes pant-donationer. PR-foto

7.173 kroners flaskepant har hjulpet svømmeklub under coronakrisen

Kalundborg - 25. september 2020 kl. 15:01 Kontakt redaktionen

I september 2019 besluttede føtex Kalundborg sig for at indføre et utraditionelt tiltag for at støtte lokalområdets foreningsliv, der hver dag tilbyder aktiviteter for børn og unge. Varehuset gjorde det muligt for kunderne at donere deres pantpenge til en lokal klub, når de afleverede dåser og flasker i butikken.

Det seneste halve år har det været Kalundborg Svømmeklub, som har nydt godt af føtex-kundernes pant. Og det har det vist sig at være en ganske god idé. På seks måneder er der nemlig blevet indsamlet 7.173 kroner til svømmeklubben i føtex Kalundborg. Det har haft stor betydning for foreningen, fortæller formand Erik Lorin Rasmussen

- Vi har i Kalundborg Svømmeklub, som mange andre foreninger, oplevet en reduktion i antallet af medlemmer på grund af covid-19. Samtidig trækker vi meget på frivillige kræfter for at sikre afvikling af undervisningen i tråd med covid-19 regler. Dermed kan vi fortsat fastholde og udvikle undervisningen i svømmeskolen, så børn har mulighed for at lære at svømme. Donationen fra Føtex er derfor en kæmpe hjælp for os som forening, fortæller Erik Lorin Rasmussen

At valget faldt på Kalundborg Svømmeklub, skyldes ifølge varehuschef i føtex Kalundborg, Dennis Larsen, at de er med til at danne rammerne for, at børn og unge kan dyrke sunde fritidsinteresse. De sunde vaner er nemlig noget, man bakker op om i føtex Kalundborg.

- Vi er glade for at vores kunder har vist stor opbakning til at donere deres pant. Dette kommer de mange unge til gode. Det at dyrke en sport i dag er med til at udvikle dem socialt, men også det at skulle tage ansvar. De styrkes igennem social aktivitet. Endvidere bliver de trygge i vandet, hvilket er et vigtigt parameter, når man tænker på Kalundborgs placering, der er omgivet af vand, fortæller varehuschef, Dennis Larsen.

Selvom der allerede er samlet 7.173 kroner ind til foreningen, vil føtex Kalundborg stadigvæk støtte op om foreningens arbejde for børn og unge. Derfor kan kunderne fortsat donere deres pantpenge i butikken. Og hos føtex Kalundborg håber man, at kunderne vil blive ved med at vise den generøsitet, som de har gjort det seneste år.

- Det var et rigtigt flot beløb, vores kunder har doneret, og jeg var selv overrasket, da jeg fik beløbet at vide. Det er næsten dobbelt så stort, som en tidligere forening, hvilket indikerer, at vi har fundet en forening, der gør en stor indsats for børn og unge, fortæller varehuschef Dennis Larsen.