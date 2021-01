Send til din ven. X Artiklen: 700 medlemmer til ny gruppe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

700 medlemmer til ny gruppe

Kalundborg - 15. januar 2021 kl. 17:02

Eirik Vinsand tog intiativet og oprettede facebookgruppen »Bevar naturen på Asnæs« den 11 januar. Nogle få dage efter har gruppen over 700 medlemmer.

Gruppen kommer på baggrund af, at borgmester i Kalundborg Martin Damm (V) drøftede muligheden for en kattegatforbindelse og motorvej fra Asnæs.

Derfor er gruppen oprettet for at sige nej til forslaget, da Eirik Vinsand og gruppens medlemmer mener, at en motorvej henover halvøen Asnæs vil ødelægge dens natur.

- Jeg oprettede gruppen for lige at mærke stemningen, og der har simpelthen kun været positivt. Det er virkelig dejligt at mærke opbakningen for de lokale, som gruppen er endnu et eksempel på.

- Det glæder mig. Det vidner om, at folk er meget opstatte på at bevare vores natur, og derfor er der også mange følelser involveret, siger Eirik Vinsand.

Gøre en forskel

Han håber på, at gruppen kan vokse sig endnu større, så borgerne kan gøre en forskel.

- Det forpligter også. Jeg skal sørge for, at gruppen går i den rigtige retning og der fortsat bevares en god tone.

- Forhåbningen er, at ­gruppen kan vokse og få over 1000 medlemmer. På den måde så har vi et afsæt og en bevæggrund for, at vores stemmer bliver taget alvorlig, og vi kan gøre en forskel, når der skal træffes beslutninger, siger Eirik Vinsand.

khk