70 år blev fejret med ny båd og dåb

Lørdag den 4. juli fyldte Tissø Roklub 70 år. Grundet corona-virus blev det til en lille komsammen for klubbens medlemmer, hvor formand Bulder Johannesen bød velkommen.

Bådindkøbet kunne lade sig gøre, da Tissø Roklub for kort tid siden modtog Y´s Men og Y´s Mennettes initiativpris på 25.000 kroner og folkeoplysningsudvalget gav de resterende 25.000 kroner.

Efter båddåben var der kaffe i klubben, og her fortalte Lis Bay kort om Tissø Roklubs udvikling gennem de godt 60 år, hun selv har været aktiv.

Klubben planlægger et åbent hus arrangement lørdag den 15. august, hvor der vil være mulighed for at få en prøvetur i den nye båd.