Gullan Andreasen er nu atter hjemme i Høng fra Gran Canaria, hvor hendes planlagte fly var blevet aflyst og hun derfor har haft travlt med at finde en ny afgang.

67-årig er nu hjemme fra Cran Canaria

Hun kom hjem torsdag aften i et fuldt booket fly, hvor passagererne sad skulder ved skulder. -Mine sidekammerater var iført masker og handsker. Andre i små shorts og badesandaler, fortæller hun.

Det er lykkedes for 67-årige Gullan Andreasen at komme hjem til Høng fra Gran Canaria, hvor er totalt udgangsforbud.

I Kastrup ved paskontrollen blev alle bedt om at holde mindst en meters afstand mellem hver person og afspritte hænder før, man kom frem til lugen.

Gullan Andreasen håber, at hun ikke er blevet smittet på turen. Hun har nemlig både astma og allergi, så hun tilhører risikogruppen i forhold til at blive smittet med coronavirus.