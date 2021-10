602 festglade deltagere klar til årets ældrefest

Festarrangør Niels-Erik Sørensen, Kvickly-varehuschef Kirsti Thygesen samt bagermester Tommy Jensen, som står bag den fortrinlige kringle, der venter festdeltagerne. Foto: Jørn Nymand

Kalundborg - 13. oktober 2021 kl. 13:43 Af Jørn Nymand Kontakt redaktionen

Årets ældrefest blev udskudt fra fra 4. februar til 2. november på grund af corona, og selv om epidemien er ved at slippe sit tag i befolkningen, så er der stadig forsigtighed blandt en del mennesker, når det handler om at være sammen med rigtig mange andre.

Niels-Erik Sørensen, formand for H.F. Vestsjællands Venner, er derfor sammen med bestyrelsen glad for, at det alligevel er lykkes at sælge 602 billetter ud af de 700, som var sat til salg til ældrefesten.

- Ole P. Nielsen har alene solgt de 125 billetter, fortæller en imponeret Niels-Erik Sørensen. Han havde slet ikke regnet med, at man ville kunne samle 602 mennesker til ældrefesten, men han er meget glad for, at det blev resultatet.

I dag var ældrefest-arrangøren en tur i Kvickly for at smage på den kringle, som bageriet i varehuset sælger til en meget favorabel pris til festen, og dermed er det Kvicklys bidrag til festlighederne, hvor der naturligvis også bliver budt på kaffe og kringle. En lækker kringle med remonce, æble og creme.

Den musikalske underholdning 2. november sørger et af Danmarks mest berømte ægtepar for, Keld & Hilda. I år fejrer de et bemærkelsesværdigt 100 års jubilæum - det er 60 år siden, Keld Heick fik sin debut og 40 år siden, at Hilda første gang optrådte offentligt med Keld. Jubilæet fejres med akkompagnatør Mickey Pless, og sammen sørger de tre for evergreens og anekdoter.

De øvrige kunstnere på scenen er Butterflies samt Vibeke Hoby og Kristian Rusbjerg, som giver en omgang tyrolerstemning.

Og maden: den sørger Kim Kok naturligvis for.