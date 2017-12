60.000 til frivilligt arbejde

Årsagen var, at det overskud, som genbrugsbutikken i løbet af året har genereret, skulle fordeles på de foreninger, der havde søgt om penge og opfyldt kriterierne. I alt skulle 60.000 kroner deles ud og det sørgede Optimistens kasserer Anette Svenningsen for.

Flere effekter og frivillige

Optimistens kasserer takkede de 13 frivillige i Butikken for deres store arbejde og opfordrede alle til at hjælpe med at sprede budskabet om, at Optimisten modtager effekter og også, at man savner flere frivillige.