60 nye sangbøger til forsamlingshus

Nordea-fonden er i julegave-humør og har sørget for, at Røsnæs Forsamlingshus har fået 60 nye højskolesangbøger.

- For nogle måneder siden søgte forsamlingshuset fonden om penge til 50 nye højskolesangbøger. Dem vi havde, var meget gamle og fra to forskellige udgivelse. Sangene stod ikke altid i begge udgaver, og hvis de var der, så havde de ikke samme nummer, fortæller formand for forsamlingshuset, Lene Henrichsen.

- Vi bestilte dem straks, og fik dem til så god en pris hos vores lokale boghandler, at vi fik råd til 60 højskolesangbøger. Nu står de pænt i vores skab og venter på, at vi kan indvie dem ved et sangarrangement forhåbentlig engang her i løbet af foråret, når coronaen er på tilbagetog.