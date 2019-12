Flere hunde var hårdt angrebet af skab og havde mistet det meste af deres pels, da de i maj 2017 blev fjernet fra en adresse i Eskebjerg af politiet og afleveret på et dyreinternat i Roskilde. Foto: Dyrenes Beskyttelse

60 dages fængsel i hundesag fra Eskebjerg

Kalundborg - 16. december 2019 kl. 14:14 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 58-årig kvinde fra København var mandag eftermiddag rystet over at Retten i Holbæk havde kendt hende skyldig i uansvarlig behandling af 15 hunde på adressen i Eskebjerg.

Retten fandt den 58-årige skyldig i at have instrueret hendes halvbror, der dengang boede på adressen i Eskebjerg, i at vaske hundene med terpentin, for at behandle dem for et alvorligt tilfælde af skab.

Kvinden blev også kendt skyldig i ikke at have imødekommet politiets instruktion om at tage hundene til dyrlæge samt for at flere af hundene ikke var øremærket med chip.

På den baggrund valgte retten at idømme kvinden en betinget fængselsstraf på 60 dage. En dom som den 58-årige på ingen måde var tilfreds med.

- Den bliver anket på stedet. I retten fremgik det tydeligt, at jeg havde indgået en aftale med min halvbror om, at han havde ansvaret for at passe hundene. Jeg havde ikke været på gården i Eskebjerg i fire uger på det tidspunkt hvor sagen startede, men retten har konsekvent valgt at set bort fra alt det var til fordel for mig i sagen, mener den 58-årige.

Udover fængselsdommen er kvinden også blevet frakendt retten til at have med hunde at gøre i fem år.

